Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de outubro de 2025 às 11:22

Joana Marques absolvida no caso dos Anjos

Esta sexta-feira foi conhecida a decisão judicial no caso que opôs os Anjos à humorista. A dupla pedia mais de um milhão de euros por danos devido a um vídeo publicado por Joana Marques em que satirizava uma atuação dos cantores.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente