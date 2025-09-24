Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de setembro de 2025 às 11:53

Jimmy Kimmel emociona-se no regresso à televisão

Jimmy Kimmel regressou, na terça-feira à noite, à televisão, após o programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ ter sido suspenso na sequência de comentários sobre a morte de Charlie Kirk. Kimmel disse que não tentou fazer uma piada com a morte do ativista conservador.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30