26 de dezembro de 2025 às 18:10

Dois mortos em ataque violento em Israel

Duas pessoas morreram, esta sexta-feira, num atropelamento seguido de esfaqueamento, no norte de Israel, segundo a polícia. O suspeito, um palestiniano, foi abatido pelas forças de segurança, enquanto Israel ordenou uma resposta militar na Cisjordânia.

