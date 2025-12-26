Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de dezembro de 2025 às 14:00

Habitantes de Taiwan simulam ataques em metros e centros comerciais

Os habitantes de Taipé, capital de Taiwan, realizaram exercícios de simulação aleatórios para alertar as pessoas sobre possíveis distúrbios civis. Os exercícios realizaram-se uma semana após um ataque indiscriminado ter ocorrido numa estação de metro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.