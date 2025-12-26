Sábado – Pense por si

26 de dezembro de 2025

Explosão em mesquita na Síria faz pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e 21 ficaram feridas na sequência de uma explosão numa mesquita da cidade síria de Homs, esta sexta-feira, durante as orações semanais. As autoridades indicam que explosivos terão sido colocados no interior do templo e estão a investigar a autoria do ataque.

