26 de dezembro de 2025 às 15:45

Menina ucraniana que perdeu uma perna na guerra ganha medalha em prova de ginástica artística

Oleksandra Paskal, de apenas 9 anos, conquistou a medalha de bronze na Rizatdinova Cup de ginástica artística. A menina ucraniana, que perdeu uma perna num ataque russo em 2022, atuou com uma prótese. "Não consegui preparar-me devidamente, passamos muito tempo em abrigos antiaéreos. Um terceiro lugar sabe a vitória", escreveu a jovem ginasta no Instagram.

