Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de dezembro de 2025 às 14:27

Atrasado para entregar uma prenda? Pai Natal apanhado em excesso de velocidade nos EUA

Um agente da polícia, no estado norte-americano de Ohio, mandou parar um carro por excesso de velocidade e foi surpreendido com alguém vestido de Pai Natal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h