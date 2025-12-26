Sábado – Pense por si

26 de dezembro de 2025 às 18:09

Primeiro-ministro “não tem nada de positivo para apresentar” na Saúde, diz António Filipe

À margem de um encontro com trabalhadores do lixo, em Sesimbra, deixou ainda críticas à mensagem de Natal do primeiro-ministro.

