26 de outubro de 2025 às 11:55Associated Press

Japão lança com sucesso nave-carga para a Estação Espacial Internacional

A agência espacial japonesa (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) lançou com êxito o foguetão H‑3 Rocket, transportando a cápsula de carga HTV‑X1 rumo à Estação Espacial Internacional. O lançamento decorreu no centro espacial de Tanegashima e permitirá o envio de mantimentos e equipamento científico para a estação.

