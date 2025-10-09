Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de outubro de 2025 às 20:59

Jaguar resgatado depois de horas a nadar em rio no Brasil

Um jaguar foi salvo por agentes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, depois de passar várias horas a tentar atravessar o rio perto da ponte Rio Negro, em Manaus, no estado brasileiro Amazonas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)