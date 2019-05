A carregar o vídeo ...

Once Upon a Time in Hollywood, estreado esta semana em Cannes, já tem um trailer. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margo Robbie dão vida às personagens do realizador de Pulp Fiction.

21.05.2019 17:50

Já pode ver o trailer completo do novo filme de Quentin Tarantino











