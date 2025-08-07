Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 21:55

Itália vai construir a maior ponte suspensa do mundo para ligar a Sicília ao continente

Projeto foi aprovado na quarta-feira e terá um custo de €13,5 mil milhões e deve criar 120 mil empregos por ano. Os trabalhos para iniciar a ponte do Estreito de Messina, que vai ligar a Sicília ao continente, podem começar já em setembro.

