08 de agosto de 2025 às 22:07

Itália envia 100 toneladas de comida para Gaza

Itália juntou-se aos esforços humanitários e enviou 100 toneladas de alimentos para Gaza. A ajuda será lançada por via aérea para apoiar civis afetados pela guerra.

