O jogo do Sporting frente ao Rio Ave ficou marcado por episódios de violência nas bancadas de Alvalade. Num vídeo partilhado nas redes sociais, uma mulher e um jovem envolvem-se em confrontos com uma criança visivelmente incomodada no meio da confusão. "O meu irmão de 10 anos não merece isto! É das primeiras vezes que vai a Alvalade. Isto não é o Sporting", escreveu o irmão do jovem que aparece no vídeo a ser pontapeado.

