11 de novembro de 2025 às 12:04

“Isto é do outro mundo”: já há visitantes a aldeia de Viseu que está à venda por 1,4 milhões

A aldeia de Póvoa Dão, a cerca de 14 quilómetros de Viseu, tem uma área de 100 hectares, conta 41 habitações em granito e traça beirã, uma capela, um restaurante, uma piscina, campo de ténis. E está à venda...

