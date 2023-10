Há 29 minutos

Israel divulga imagens de ataques noturnos em Gaza

As Forças Armadas israelitas divulgaram, esta sexta-feira, um vídeo de ataques a alvos operacionais do Hamas na Faixa de Gaza. As autoridades afirmam ter destruído túneis, armazéns de munições e dezenas de quartéis-generais do grupo islâmico.