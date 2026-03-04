Sábado – Pense por si

04 de março de 2026 às 08:00

Israel ataca cidade costeira no Líbano

Israel lançou um ataque aéreo sem aviso prévio contra a cidade portuária de Sidon, no sul do Líbano, esta terça-feira. Horas depois do ataque, o exército israelita emitiu um aviso para que os residentes de outro bairro libanês abandonassem a zona antes de um novo bombardeamento, alegando visar infraestruturas do Hezbollah.

