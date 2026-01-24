Sábado – Pense por si

24 de janeiro de 2026

Isaltino Morais vai votar em Seguro: "Ventura? Nunca!"

"Entre um candidato da continuidade democrática que é António José Seguro e um populista radical que quer destruir a democracia e que quer fazer uma 4.ª República, como ele diz, é óbvio que não tenho alternativa", disse o presidente da Câmara de Oeiras, no NOW.

