06 de novembro de 2025 às 09:39

Isaltino Morais 'atira-se' ao "borrado" André Ventura: "Não passas de um corbadolas"

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras criticou nas redes sociais o facto de André Ventura ter saído a meio de um programa, em direto, na CNN Portugal. Isaltino, que apelida o líder do Chega de "monstrinho", avisa que "este gosto do entretenimento pelo ódio está a corroer as nossas sociedades".

