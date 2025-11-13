Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 22:48

Irão exibe mísseis balísticos e drones após escalada de conflito com Israel

O Irão exibiu publicamente pela primeira vez mísseis balísticos e drones militares no contexto da guerra com Israel, numa demonstração de força transmitida pela televisão estatal. A manobra surge após Teerão ter lançado centenas de projéteis contra o território israelita, marcando uma nova fase na escalada regional.

