04 de março de 2026 às 09:00

Iranianos manifestam-se em Roma em apoio aos EUA e a Israel

Centenas de membros da comunidade iraniana em Roma concentraram-se, esta terça-feira, no centro da capital italiana para manifestar apoio aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

