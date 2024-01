21:41

Investigação SÁBADO. Queria emagrecer, e acabou numa cadeira de rodas

Tatiana pesava 176 quilos quando foi encaminhada para uma cirurgia de redução do estômago no Hospital de Santa Maria. Hoje não consegue comer, vomita todos os dias e já nem anda. O Hospital está em silêncio. Conheça toda a história no Investigação SÁBADO desta sexta-feira, às 21h30, logo a seguir ao Grande Jornal, na CMTV.