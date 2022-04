Ontem

Investigação SÁBADO. Micaela confessa-se culpada por ter abandonado João

Namorada ou manipuladora? Quem é Micaela, a jovem que se relacionou 4 anos com João Carreira, detido por terrorismo? Descobrimos a jovem que, em exclusivo, rejeita à SÁBADO as acusações de que seria a autora moral do ataque que João tinha planeado. Reveja o Investigação SÁBADO na íntegra.