12 de agosto de 2025 às 17:16

Invade lojas e provoca trânsito: Elefante ferido visita aldeia indiana à procura de comida

Populares estão a colocar cercas de aço para impedir que animal retire comida das prateleiras, mas oferecem alimentos e água ao mamífero que tem uma pata magoada.

