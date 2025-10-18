Sábado – Pense por si

18 de outubro de 2025 às 12:50

Inundações mortais no México sinalizam necessidade de melhorar os alertas meteorológicos à população

As recentes chuvas torrenciais no México, que causaram pelo menos 72 mortos e dezenas de desaparecidos, levantam novamente questões sobre a capacidade do governo de alertar a população atempadamente para as condições meteorológicas severas.

