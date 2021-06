Ontem

Insufláveis de Biden e Johnson marcam os protestos no arranque do G7

Os sete países mais desenvolvidos do mundo estão reunidos em Inglaterra e, à semelhança de anteriores reuniões, os ativistas também se juntaram no local onde decorre o encontro. Os protestantes recorreram a imagem insuflável do presidente Joe Biden (EUA) e do primeiro-ministro Boris Johnson (Reino Unido) de mãos dadas. Querem ver problemas como a pandemia ou as alterações climáticas resolvidos.