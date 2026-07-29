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29 de julho de 2026 às 18:52

Incêndio na ilha grega de Paros leva à retirada de moradores

Um incêndio florestal na ilha grega de Paros obrigou as autoridades a retirar moradores de cerca de 10 localidades. O fogo deflagrou, na terça-feira, e continua a ser combatido por dezenas de bombeiros, apoiados por meios aéreos.

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