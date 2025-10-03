Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de outubro de 2025 às 15:18

Incêndio de grandes dimensões deflagra em refinaria perto de Los Angeles

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, na quinta-feira à noite, numa refinaria de petróleo nos arredores de Los Angeles, sendo o fogo visível a vários quilómetros de distância.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)