04 de março de 2026 às 22:51

Imagens mostram tropas israelitas em ação no sul do Líbano

O exército de Israel divulgou, esta quarta-feira, um vídeo que, segundo afirma, mostra militares destacados em várias posições no sul do Líbano, após o Hezbollah ter lançado ataques contra território israelita.

