Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de novembro de 2025 às 21:53

Imagens mostram o momento em que ponte colapsa e é arrastada pelas cheias no Vietname

Chuvas intensas e inundações provocaram o colapso de uma ponte que ligava duas aldeias no centro-sul do Vietname. As autoridades confirmam pelo menos 16 mortos desde o fim de semana devido às cheias e deslizamentos de terra.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana