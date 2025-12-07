Sábado – Pense por si

07 de dezembro de 2025 às 13:45

Imagens mostram novas erupções do vulcão Kilauea no Havai

Vulcão Kilauea, no Havai, está novamente em erupção. Os jatos de lava e a iluminação do céu noturno com um brilho vermelho têm cativado os visitantes.

