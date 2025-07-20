Sábado – Pense por si

20 de julho de 2025 às 14:40

Imagens mostram momentos em que sismos são sentidos na Rússia

Cinco fortes sismos - o maior com uma magnitude de 7.4 - atingiram a costa leste da Rússia. Foi emitido um alerta de tsunami na Península de Kamchatka, que entretanto foi retirado.

