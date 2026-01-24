Sábado – Pense por si

24 de janeiro de 2026 às 18:34

Imagens mostram cidade russa às escuras após apagão devido a falha de rede elétrica no norte do país

A cidade de Murmansk, no norte da Rússia, foi atingida por um grande apagão após problemas com a rede elétrica devido a uma espessa camada de gelo que se formou nas linhas de energia e ao vento forte que fez com que as estruturas caíssem.

