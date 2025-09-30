Sábado – Pense por si

30 de setembro de 2025 às 17:43

Imagens mostram aparato após explosão em carro perto da sede das forças de segurança paquistanesas

A explosão de uma bomba colocada num veículo, em Quetta na região de Baluchistão, fez pelo menos 10 mortos e cerca de 30 feridos.

