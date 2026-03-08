Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 13:30

Imagens mostram alguns dos mais de 400 alvos militares iranianos atingidos pelo exército israelita

O exército de Israel divulgou, este domingo, um vídeo que, segundo as autoridades, mostra vários ataques a posições militares no Irão. A força aérea israelita afirma ter atingido mais de 400 infraestruturas militares, nos últimos dias.

