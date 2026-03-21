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21 de março de 2026 às 15:33

Conheça as sanções que a Europa tem vindo a aplicar ao Irão

Também no 'Europa Viva' desta semana, o eurodeputado Francisco Assis fala sobre a presença da extrema-direita no Parlamento Europeu, que se encontra "muito mais polarizado".

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