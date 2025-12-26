Sábado – Pense por si

26 de dezembro de 2025 às 13:29

Estados Unidos atacam alvos do Daesh na Nigéria após grupo militar atacar cristãos

Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra o Daesh, na Nigéria. O presidente Donald Trump disse “que visavam e matavam cruelmente, principalmente, cristãos inocentes”.

