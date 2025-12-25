Sábado – Pense por si

25 de dezembro de 2025

Cães resgatados desfrutam de dia de praia no sul da Tailândia no dia de Natal

Vários cães resgatados passaram o dia de Natal na praia no sul da Tailândia, onde foram levados por voluntários para brincarem e nadarem. A iniciativa visou proporcionar um dia especial aos animais que aguardam adoção.

