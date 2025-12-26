Sábado – Pense por si

26 de dezembro de 2025 às 11:12

Bentley Flying Spur Speed tem novo recorde… a acelerar no gelo!

Nada como mostrar as capacidades invernais do Bentley Flying Spur Speed do que estabelecer um novo recorde para a volta mais rápida numa pista gelada. A marca foi estabelecida pela berlina de luxo no Drive Center Arena em Fällfors, no norte da Suécia, distante apenas 160 quilómetros do Círculo Polar Árctico.

