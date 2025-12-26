Sábado – Pense por si

26 de dezembro de 2025 às 13:25

Ataque ucraniano a refinaria de petróleo russa causa uma enorme nuvem de fumo

As forças armadas ucranianas afirmaram ter atacado uma refinaria de petróleo na região de Rostov, Rússia, no dia de Natal, usando mísseis Storm Shadow fornecidos pelo Reino Unido.

