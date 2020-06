A carregar o vídeo ...

O vídeo, divulgado pelo ministério da Defesa da Coreia do Sul, mostra o momento em que a Coreia do Norte fez explodir o escritório de ligação entre as duas Coreias, em Kaesong.

