24 de janeiro de 2026 às 15:51

Imagens de satélite da China mostram desintegração do que já foi o maior iceberg do mundo

O iceberg A23a, que agora cobre uma área de 503 quilómetros quadrados, encolheu para menos de um oitavo do seu tamanho original - uma redução dramática em relação a algumas semanas, quando se estimava que ele medisse 948 quilómetros quadrados.

