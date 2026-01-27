Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 13:40

Imagens aéreas mostram famílias imigrantes em protesto dentro de centro de detenção no Texas

Dezenas de famílias imigrantes protestaram, este sábado, num centro de detenção do Texas, nos EUA, para onde um menino equatoriano de 5 anos e o pai foram enviados após serem detidos no Minnesota.

