28 de outubro de 2025 às 13:51

Imagens aéreas mostram edifícios completamente destruídos após sismo na Turquia

Terramoto de magnitude 6,1 abalou, na segunda-feira, a cidade de Sindirgi, na Turquia.

