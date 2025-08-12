Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de agosto de 2025 às 17:18

Imagens aéreas mostram dimensão de incêndio que lavra perto de Madrid

Uma grande nuvem de fumo sobre uma área florestal era a visão nos céus de Espanha esta segunda-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)