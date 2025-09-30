Sábado – Pense por si

30 de setembro de 2025 às 17:45

Imagens aéreas mostram destroços de igreja incendiada no Michigan

Ex-fuzileiro naval abriu fogo e incendiou a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Michigan, EUA, este domingo, matando quatro pessoas.

