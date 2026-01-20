Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de janeiro de 2026 às 18:04

Imagens aéreas mostram aparato no local após colisão em cadeia com mais de 100 veículos nos EUA

Uma colisão em cadeia com cerca de 100 viaturas, que ocorreu esta segunda-feira, levou ao encerramento de uma autoestrada no estado norte-americano do Michigan.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)