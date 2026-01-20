Sábado – Pense por si

20 de janeiro de 2026 às 18:30

Sete mortos e vários feridos em explosão num restaurante na capital do Afeganistão

Uma explosão num restaurante, que ocorreu esta segunda-feira, no centro de Cabul matou pelo menos sete pessoas e fez cerca de uma dúzia de feridos.

