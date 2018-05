A carregar o vídeo ...

Um homem de 82 foi colhido mortalmente no sábado durante as largadas de touros da Feira de Maio. A Câmara da Azambuja já lamentou a morte que marcou o evento, onde mais 12 pessoas tiveram de ser assistidas pelos bombeiros. As imagens que se seguem podem ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis.

17:15

Idoso morre após colhida em largada de touros na Azambuja













