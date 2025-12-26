Sábado – Pense por si

26 de dezembro de 2025 às 22:38

Chuvas intensas provocam colapsos de estradas na Califórnia

Várias estradas colapsaram, no sul do estado norte-americano da Califórnia, após fortes chuvas provocadas por um sistema de tempestades que continua a atingir a região.

